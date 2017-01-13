Певица Жанна Роштакова погибла в результате падения полки в ванной

Стала известна причина смерти 33-летней певицы Жанны Роштаковой. Об этом рассказал известный эстрадный исполнитель Федор Шаляпин.

«Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – может быть, она потеряла сознание и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце», — цитирует Шаляпина «Интерфакс».

Вместе с тем в СМИ опровергли информацию о том, что Роштакова являлась солисткой группы «Лицей», на самом деле она недолго состояла в группе «на подмене».

Роштакова несколько лет назад переехала во Владивосток, но в разговоре с Шаляпиным сообщила, что собирается вернуться в Москву.

По словам Шаляпина, певица умерла через несколько часов после телефонного разговора с ним.

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