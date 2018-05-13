Певица из Израиля победила на «Евровидении-2018»

Исполнительница из Израиля Нетта Барзилай одержала победу на международном песенном конкурсе «Евровидение», который прошел на арене Altice в Лиссабоне.

Певица исполнила песню «Toy» («Игрушка») и получила 529 баллов. Второе место заняла певица Элени Фурейра от Кипра, у которой 436 баллов. На третьем месте оказался Сезар Сэмпсон из Австрии – он получил 342 балла, передает «Газета.ru».

При подведении итогов учитывалось мнение жюри и телезрителей. Результаты голосования были объявлены в ночь на 13 мая.

Ранее во время финала «Евровидения» неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании.

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