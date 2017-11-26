Певица Ирина Салтыкова победила онкологию
Певица Ирина Салтыкова рассказала, что после развода с супругом Виктром Салтыковым в 1995 году у нее диагностировали рак.
В эфире программы «Секрет на миллион» она сообщила: «У меня умер папа, и через 45 дней я разошлась с (мужем Виктором – прим. РП) Салтыковым. И для меня это был стресс по поводу папы. Для меня это был двойной удар».
Певица заявила, что в ходе лечения сильно похудела. В результате курса терапии ей удалось победить онкологию, передает телеканал «360».
Певица обрела популярность в 1990-е годы вслед за хитом «Серые глаза». За свою карьеру она выпустила семь альбомов. Известность певица приобрела и благодаря съемкам в фильме Алексея Балабанова «Брат-2».
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