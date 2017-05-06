Певица Джамала призвала не дать России испортить «Евровидение-2017»

Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала призвала не допустить, чтобы Россия «испортила» музыкальный конкурс в этом году.

Как пишет РИА Новости, Джамала отметила рост числа провокаций со стороны Москвы по мере приближения мероприятия. Она заявила: «Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций [от России], потому что наша победа расстроила их». Что именно Джамала подразумевала под провокациями, не уточняется.

В 2016 году украинская певица победила в кокурсе, исполнив песню «1944», в которой речь шла о депортации крымских татар. В финале «Евровидения-2017» она выступит вместе с певицей Русланой - победительницей кокурса 2004 года.

Россию в Киеве должна была представлять Юлия Самойлова, однако украинские власти запретили ей въезд в страну из-за выступления в Крыму. На предложение организаторов конкурса сменить участницу или воспользоваться трансляцией по спутнику Первый канал дал отказ.