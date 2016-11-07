Певец Робби Уильямс приедет на гастроли в Россию

Как стало известно от российских организаторов тура музыканта, известный британский певец посетит Россию в 2017 году. Специальным гостем на всех выступлениях артиста станет музыкальный коллектив «Erasure».

Выступать в России певец будет в рамках мирового турне «The Heavy Entertainment Show» и концерты с его участием пройдут 7 и 10 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге и Москве.

Всего в рамках тура Робби Уильямс посетит 18 стран мира, где состоятся 29 концертов с его участием. Гастрольный тур британского певца стартует в Великобритании, далее запланированы выступления в Дании, Новрегии, Финляндии, Литве, Чехии, Австрии, Швейцарии, Италии, Германии и Бельгии. Выступление Робби Уильямса в России завершит мировое турне артиста, сообщает РИА «Новости».