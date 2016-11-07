Певец Робби Уильямс приедет на гастроли в Россию

Как стало известно от российских организаторов тура музыканта, известный британский певец посетит Россию в 2017 году. Специальным гостем на всех выступлениях артиста станет музыкальный коллектив «Erasure».

Выступать в России певец будет в рамках мирового турне «The Heavy Entertainment Show» и концерты с его участием пройдут 7 и 10 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге и Москве.

Всего в рамках тура Робби Уильямс посетит 18 стран мира, где состоятся 29 концертов с его участием. Гастрольный тур британского певца стартует в Великобритании, далее запланированы выступления в Дании, Новрегии, Финляндии, Литве, Чехии, Австрии, Швейцарии, Италии, Германии и Бельгии. Выступление Робби Уильямса в России завершит мировое турне артиста, сообщает РИА «Новости».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Минфин предложил наказывать страховые компании за просрочки по выплатам

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО