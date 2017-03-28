Певец Николай Носков госпитализирован в тяжелом состоянии
Российский певец Николай Носков находится в больнице в тяжелом состоянии. Музыканту предстоит операция.
Артист проходит курс интенсивной терапии в клиническом госпитале «Лапино». Медикам удалось стабилизировать его состояние.
Певца готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе, передает РИА ФедералПресс.
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