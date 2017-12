Певец Крис Ри госпитализирован после падения на концерте в Оксфорде

Британский певец и гитарист Крис Ри госпитализирован после падения во время концерта в Оксфорде.

Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел накануне в концертном зале New Theatre Oxford. Во время исполнения одной из песен артист схватился за микрофон и упал на пол.

В настоящее время состояние певца оценивается как «стабильное».

Крис Ри известен как исполнитель хитов Looking For The Summer, Road To Hell и The Blue Cafe. В 2016 году он перенес инсульт.

Ранее в возрасте 64 лет скончался один из основателей группы AC/DC Малькольм Янг.