Певец Крис Ри госпитализирован после падения на концерте в Оксфорде
Британский певец и гитарист Крис Ри госпитализирован после падения во время концерта в Оксфорде.
Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел накануне в концертном зале New Theatre Oxford. Во время исполнения одной из песен артист схватился за микрофон и упал на пол.
В настоящее время состояние певца оценивается как «стабильное».
Крис Ри известен как исполнитель хитов Looking For The Summer, Road To Hell и The Blue Cafe. В 2016 году он перенес инсульт.
Ранее в возрасте 64 лет скончался один из основателей группы AC/DC Малькольм Янг.
Следующая новость Билеты на поезда дальнего следования начали продавать за 90 суток
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии