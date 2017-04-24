Певец Александр Маршал попал в «черный список» Украины

Российский певец Александр Маршал попал в «черный список» украинского сайта «Миротворец».

Как уточняется в материале, Маршал попал в «черный список» Украины под своим настоящим именем Александр Миньков.

Причиной стало «незаконное пересечение государственной границы Украины, а также открытое оправдание российской агрессии».

Ранее в список «врагов Украины» попали режиссер Карен Шахназаров, певицы Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Лолита Милявская и другие российские артисты, сообщает «Федерал пресс».