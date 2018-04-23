Петру Порошенко не позволят переизбраться на второй срок
Президенту Украины Петру Порошенко придется оставить свой пост по настоянию Вашингтона. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
По его словам, действующая на Украине власть оказалась в тупиковой ситуации. Запад требует ее смены и подает недвусмысленные сигналы.
«Все главные соратники «Народного фронта» съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было. Запад требует одного — смены власти», - цитирует Ura.ru его слова со ссылкой на телеканал «112 Украина».
По словам парламентария, США просто не позволят Порошенко вновь баллотироваться на пост президента Украины, даже если он и захочет остаться на второй срок.
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