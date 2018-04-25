Петру Порошенко грозит уголовное дело
Президент Украины Петр Порошенко может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Возбудить дело в отношении главы государства правоохранительные органы обязал суд Киева. Президента подозревают в связях с организацией, которая помогала ему избегать платежей, сообщает НСН со ссылкой на экс-заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина.
«Следователям предстоит выяснить, создал эту преступную организацию сам гарант Конституции или это сделали для него его «любимые друзья», - цитирует его издание.
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