Петру Порошенко грозит уголовное дело

Президент Украины Петр Порошенко может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Возбудить дело в отношении главы государства правоохранительные органы обязал суд Киева. Президента подозревают в связях с организацией, которая помогала ему избегать платежей, сообщает НСН со ссылкой на экс-заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина.

«Следователям предстоит выяснить, создал эту преступную организацию сам гарант Конституции или это сделали для него его «любимые друзья», - цитирует его издание.