В Петровском районе Донецка огнем ВСУ повреждено восемь жилых домов
В результате ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Петровском районе Донецка повреждены восемь жилых домов, газопровод и линии электропередач.
- В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков повреждения получили дома по улице Чехова, 15, квартира 5 – повреждена летняя кухня, дом 17/2 – остекление, 19/2 – прямое попадание. Еще зафиксированы повреждения по улице Петровского в домах 293, 295, 297, 299, а также Томской, 2, — цитирует главу районной администрации Максима Жуковского Донецкое агентство новостей.
По словам Жуковского в ходе обстрелов был поврежден газопровод вблизи улицы Чехова, в районе также частично отсутствует электроснабжение.
Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.
Ранее сообщалось, что с вечера среды украинская армия выпустила по территориям ДНР почти 150 снарядов и мин.
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