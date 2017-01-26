В Петровском районе Донецка огнем ВСУ повреждено восемь жилых домов

В результате ночных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Петровском районе Донецка повреждены восемь жилых домов, газопровод и линии электропередач.

- В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков повреждения получили дома по улице Чехова, 15, квартира 5 – повреждена летняя кухня, дом 17/2 – остекление, 19/2 – прямое попадание. Еще зафиксированы повреждения по улице Петровского в домах 293, 295, 297, 299, а также Томской, 2, — цитирует главу районной администрации Максима Жуковского Донецкое агентство новостей.

По словам Жуковского в ходе обстрелов был поврежден газопровод вблизи улицы Чехова, в районе также частично отсутствует электроснабжение.

Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

Ранее сообщалось, что с вечера среды украинская армия выпустила по территориям ДНР почти 150 снарядов и мин.