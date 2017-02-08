«Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов» вернулись из Сирии в Россию

Авианосная группа ВМФ в составе крейсера «Петр Великий», авианосца «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения вернулась из Средиземного моря в Россию.

Как уточняется в сообщении, в главную базу Северного флота вернулись также танкеры «Сергей Осипов», «Кама» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

Ранее официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что авианосная ударная группа Северного Флота с шестого января возвращается в пункт постоянного базирования в городе Североморске. Как выяснили британские СМИ, когда российский флот двигался к побережью Сирии, его также сопровождали корабли Королевского флота. Тогда этот «поход» обошелся Великобритании в 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщает ТАСС.

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