«Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов» вернулись из Сирии в Россию
Авианосная группа ВМФ в составе крейсера «Петр Великий», авианосца «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения вернулась из Средиземного моря в Россию.
Как уточняется в сообщении, в главную базу Северного флота вернулись также танкеры «Сергей Осипов», «Кама» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».
Ранее официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что авианосная ударная группа Северного Флота с шестого января возвращается в пункт постоянного базирования в городе Североморске. Как выяснили британские СМИ, когда российский флот двигался к побережью Сирии, его также сопровождали корабли Королевского флота. Тогда этот «поход» обошелся Великобритании в 1,4 миллиона фунтов стерлингов, сообщает ТАСС.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии