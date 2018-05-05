Петр Толстой призвал не гадать над кандидатурой нового премьера РФ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал не гадать, какую кандидатуру президент России предложит в качестве председателя правительства, а дождаться решения Владимира Путина.

«Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, - это лишь домыслы, потому что последнее слово в любом случае будет за главой государства», - сказал Толстой.

Он отметил, что ни один эксперт не сможет со стопроцентной вероятностью определить, кого именно назначит президент на должность премьера России, передает ТАСС.

«Поэтому предлагаю не играть в угадайку, а просто дождаться, пока президент назовет его. Так или иначе я более чем уверен, что это будет достойный человек», - сказал Толстой.

Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая. Согласно Конституции страны, президент обязан в двухнедельный срок определиться с кандидатурой нового председателя правительства.