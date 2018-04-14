Петр Толстой предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником

Депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам применять в лечении народные средства – кору дуба и настойку боярышника.

С таким предложением он выступил в эфире программы «60 минут». Рекомендации стали ответом на вопрос президента фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Бориса Надеждина, что делать пациентам с гипертонией, если в России запретят ввоз иностранных лекарств.

Позже Петр Толстой объяснил, что дал несерьезный ответ, передает агентство «URA.RU». «Это была шутка. Если люди шуток не понимают, остаётся только сожалеть об утрате чувства юмора», - сказал он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на американские санкции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия сможет ввести ряд мер экономического и политического характера.