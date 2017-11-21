Петр Толстой перенял уроки пиара у Натальи Поклонской

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой подверг сомнению украинский фильм «Война ради мира» режиссера Евгения Титаренко, который покажут в период с 6 по 12 декабря в Москве, где пройдет 11-й Международный фестиваль документального кино «Артдокфест–2017».

Петр Толстой направил депутатские запросы на имя министра культуры РФ Владимира Мединского и генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить проверку содержания фильма.

По его мнению, производство и показ на кинофестивале документальной картины «Война ради мира» могут содержать признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка), сообщает АГН «Москва.

Новости по теме
Теги:
События: кино, общество
Организации: Дума
Следующая новость Рамзан Кадыров награжден медалью за развитие медицины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО