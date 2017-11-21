Петр Толстой перенял уроки пиара у Натальи Поклонской

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой подверг сомнению украинский фильм «Война ради мира» режиссера Евгения Титаренко, который покажут в период с 6 по 12 декабря в Москве, где пройдет 11-й Международный фестиваль документального кино «Артдокфест–2017».

Петр Толстой направил депутатские запросы на имя министра культуры РФ Владимира Мединского и генерального прокурора Юрия Чайки с просьбой осуществить проверку содержания фильма.

По его мнению, производство и показ на кинофестивале документальной картины «Война ради мира» могут содержать признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму и публичные призывы к терроризму) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка), сообщает АГН «Москва.