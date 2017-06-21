Петр I появился на площади святого Петра в Бельгии

В бельгийском Льеже состоялось открытие бронзовой статуи первого российского императора Петра I.

Установка памятника приурочена к 300-летию посещения Петром I бельгийских земель в 1717 году.

Мероприятие является совместной инициативой региональных властей и бельгийского Фонда Петра Великого, отмечает РИА Новости.

В ходе пребывания в бельгийских землях Петр I посетил также Брюссель и Антверпен.

Золотой век Льежа пришелся на начало XVI века, когда епископскую кафедру занимал Эрар из рода Ламарков. При нем Льеж стал центром производства оружия, который к XIX веку вырос в один из первых современных угледобывающих и сталелитейных центров.