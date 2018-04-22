Петр Порошенко запутался в цифрах Индекса гражданств мира

Президент Украины Петр Порошенко, говоря о повышении позиций Украины в Индексе гражданств мира, запутался в цифрах.

Политик указал, что благодаря безвизовому режиму со странами ЕС Украина поднялась на 20 позиций в рейтинге стран мира, составляемом компанией Henley & Partners.

Украинцы с 11 июня 2017 года могут посещать страны Шенгенской зоны, имея при себе биометрический паспорт. Им разрешено находиться на территории государств в течение 90 дней при поездках в туристических, предпринимательских или семейных целях.

В текущем рейтинге компании Henley & Partners Украина находится на 80-м месте, в прошлом году она занимала 99 строчку, передает РИА «Новости». Это говорит о том, что ценность гражданства выросла не на 20, а 19 позиций.

Лидером рейтинга стала Франция. Россия показала лучший результат среди стран СНГ – она занимает 63 место.

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