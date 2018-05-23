Петр Порошенко занялся созданием морской пехоты

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране морской пехоты.

Кроме того, он подписал указ о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска из-за ухудшения отношений с Россией.

По мнению политолога Дениса Денисова, создание на Украине нового рода войск связано с желанием Киева соответствовать стандартам НАТО.

К 2020 году Украина надеется достичь полной совместимости своих вооруженных сил с силами стран НАТО, сообщает «РИА Новости».

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