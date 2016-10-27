Петр Порошенко вошел в топ-5 самых богатых украинцев

Президент Украины Петр Порошенко за год поднялся на две позиции и занял четвертое место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала "Новое время" и инвестиционной компании "Dragon Capital".

За год украинский лидер поднялся на две позиции, однако стоимость его активов упала на три процента - до 949 миллионов долларов.

Основным активом Порошенко остается корпорация "Roshen". Ее продажи в прошлом году снизились более чем на 200 миллионов долларов.

В тройке топ-100 числятся бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, сообщает ТАСС.