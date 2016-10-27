Петр Порошенко вошел в топ-5 самых богатых украинцев
Президент Украины Петр Порошенко за год поднялся на две позиции и занял четвертое место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала "Новое время" и инвестиционной компании "Dragon Capital".
За год украинский лидер поднялся на две позиции, однако стоимость его активов упала на три процента - до 949 миллионов долларов.
Основным активом Порошенко остается корпорация "Roshen". Ее продажи в прошлом году снизились более чем на 200 миллионов долларов.
В тройке топ-100 числятся бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, сообщает ТАСС.
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