Петр Порошенко узнает мнение народа о вступлении в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил о проведении в ближайшем будущем народных референдумов, на которых власть страны узнает мнение людей о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО.

Он подчеркнул, что Украина твердо держит курс на евроатлантическую интеграцию, и надеется, что население страны поддержит его в этом.

Европейские эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет, передает ТАСС.