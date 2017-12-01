Петр Порошенко узнает мнение народа о вступлении в НАТО и ЕС
Президент Украины Петр Порошенко заявил о проведении в ближайшем будущем народных референдумов, на которых власть страны узнает мнение людей о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО.
Он подчеркнул, что Украина твердо держит курс на евроатлантическую интеграцию, и надеется, что население страны поддержит его в этом.
Европейские эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет, передает ТАСС.
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