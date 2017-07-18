Петр Порошенко призвал Грузию инвестировать в Украину

Президент Украины Петр Порошенко призвал грузинских бизнесменов инвестировать в украинскую экономику.

По его словам, уровень торгового оборота между Украиной и Грузией на данный момент ниже имеющегося потенциала.

«Товарооборот за 2016 год составляет 526 миллионов долларов, но мы считаем, что это не отражает тот потенциал, который имеют страны. Мы ставили цель за несколько лет довести товарооборот между нашими странами до 1 миллиарда долларов», — заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что накопленная сумма украинских инвестиций в экономику Грузии составляет 42 миллиона долларов, грузинских в Украину – 4,6 миллиона долларов.

Порошенко также подчеркнул, что реформы, которые осуществляет украинская власть, носят необратимый характер, сообщает «РИА Новости».