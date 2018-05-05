Петр Порошенко признался в принадлежности к олигархам

Украинский президент Петр Порошенко признался, что относится к олигархическим группам, несмотря на то, что пытается усложнить им жизнь.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Focus.

«Я за последние четыре года показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Наоборот, это меня атакуют олигархи, которые через СМИ распространяют фейковые новости обо мне», - сказал он.

Сравнивая свою карьеру как предпринимателя и политика, Порошенко отметил, что делает многое в обеих сферах, так как от него зависит будущее «великой нации». При этом он пообещал отдать жизнь за это, если потребуется, сообщают «Известия».

Ранее по данным сервиса OpenDataBot за август 2017 года Порошенко признан одним из крупнейших олигархов на Украине. В его собственности находятся 76 компаний, расположенных в стране.

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