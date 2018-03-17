Петр Порошенко приготовил «девять граммов свинца» для России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна окажет сопротивление в случае нападения со стороны России. Об этом украинский лидер сказал в ходе выступления в Краматорске.

Он сказал: «…Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом».

С 24 февраля на Украине действует закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву регионы – оккупированными.

Закон позволяет президенту применять армию на востоке Украины без объявления войны. Также депутаты исключили из закона пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта, передает «РИА Новости».

Украина начала военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о независимости. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали более десяти тысяч человек.

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