Петр Порошенко позарился на Крымский мост

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив страна будет использовать для связей с Кубанью после того, как Киев вернет контроль над Крымом.

Порошенко отметил, что Россия понесет ответственность за незаконное возведение моста и за «другие преступления».

«Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления», - приводит РИА «Новости» слова украинского лидера.

Мост через Керченский пролив свяжет Кубань и Крым. Его длина составит 19 километров. Сейчас въезд на мост разрешен легковым автомобилям и пассажирским автобусам. 15 мая президент России Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии открытия моста.