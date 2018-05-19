Петр Порошенко позарился на Крымский мост
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив страна будет использовать для связей с Кубанью после того, как Киев вернет контроль над Крымом.
Порошенко отметил, что Россия понесет ответственность за незаконное возведение моста и за «другие преступления».
«Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления», - приводит РИА «Новости» слова украинского лидера.
Мост через Керченский пролив свяжет Кубань и Крым. Его длина составит 19 километров. Сейчас въезд на мост разрешен легковым автомобилям и пассажирским автобусам. 15 мая президент России Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии открытия моста.
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