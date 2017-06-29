Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма
Президент Украины Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма, рассказал депутат Верховной рады Юрий Чижмарь.
По его словам, Автономная Республика Крым не может больше существовать в составе унитарной страны, поэтому Конституционная комиссия подготовит проект изменений в раздел, где описан статус полуострова.
Порошенко неоднократно заявлял, что Крым должен вернуться в состав Украины, однако власти полуострова предложили Киеву исключить раздел «Автономная Республика Крым» из основного закона, так как в связи с присоединением полуострова к России Конституция Украины устарела.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процентов жителей полуострова, сообщает «РИА Новости».
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