Президент Украины Петр Порошенко поручил изменить статус Крыма, рассказал депутат Верховной рады Юрий Чижмарь.

По его словам, Автономная Республика Крым не может больше существовать в составе унитарной страны, поэтому Конституционная комиссия подготовит проект изменений в раздел, где описан статус полуострова.

Порошенко неоднократно заявлял, что Крым должен вернуться в состав Украины, однако власти полуострова предложили Киеву исключить раздел «Автономная Республика Крым» из основного закона, так как в связи с присоединением полуострова к России Конституция Украины устарела.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процентов жителей полуострова, сообщает «РИА Новости».