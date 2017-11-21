Петр Порошенко поменял цвет беретов десанта Украины
Президент Украины Петр Порошенко сменил цвет беретов десантников - теперь вместо голубых они будут носить темно-бордовые головные уборы.
Как пояснил десантникам сам Петр Порошенко, «темно-бордовый - это цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину».
Также он добавил, что бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых - члены НАТО.
Заодно президент Украины переименовал ВДВ Украины из воздушно-десантных в «десантно-штурмовые» войска, попутно изменив и праздничный день – со 2 августа на 21 ноября, передает RG.ru.
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