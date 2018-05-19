Петр Порошенко отозвал представителей Украины из стран СНГ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому из уставных органов стран СНГ будут отозваны все представители страны.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» - приводит RT слова украинского лидера.

Ранее Порошенко заявил о стремлении Украины стать членом «большой европейской семьи».

19 мая в стране отмечается День Европы для демонстрации стремления к сближению с государствами ЕС.