Петр Порошенко отдал $400 тысяч за встречу с главой США
Американский адвокат Майкл Коэн, представляющий интересы президента США Дональда Трампа, получил 400 тысяч долларов за организацию встречи президента Украины Петра Порошенко с американским лидером.
По данным ВВС, Коэн получил деньги от Порошенко через посредников.
При этом выход на Коэна якобы был осуществлен с помощью украинского депутата, который связался с еврейской благотворительной организацией в Нью-Йорке.
Встреча Трампа и Порошенко состоялась в Вашингтоне в июне 2017 года, сообщает ТАСС.
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