Петр Порошенко отдал $400 тысяч за встречу с главой США

Американский адвокат Майкл Коэн, представляющий интересы президента США Дональда Трампа, получил 400 тысяч долларов за организацию встречи президента Украины Петра Порошенко с американским лидером.

По данным ВВС, Коэн получил деньги от Порошенко через посредников.

При этом выход на Коэна якобы был осуществлен с помощью украинского депутата, который связался с еврейской благотворительной организацией в Нью-Йорке.

Встреча Трампа и Порошенко состоялась в Вашингтоне в июне 2017 года, сообщает ТАСС.