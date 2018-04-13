Петр Порошенко обратился к Владимиру Путину на ты

Президент Украины Петр Порошенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на ты, а также возложил на него персональную вину за гибель жителей Донбасса.

Кроме того, Порошенко заявил об особой важности направления в Донбасс миротворцев под эгидой ООН.

«На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против», - заявил Порошенко, обращаясь к российскому коллеге.

По его мнению, Путин «легко» может прекратить конфликт в Донбассе и предотвратить гибель людей.

Для этого, по мнению Порошенко, России достаточно перестать накладывать вето на предложения о разрешении украинского кризиса, выносимые на голосование Совбеза ООН.

«Ты очень легко это можешь сделать — это просто неприменение права вето. Больше от тебя никто ничего не требует», — заявил глава Украины.

Владимир Путин в 2017 году поддержал идею ввести в Донбасс миротворцев ООН. Соответствующую резолюцию Москва пообещала направить на рассмотрение Совбеза ООН, пишет «РБК».

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