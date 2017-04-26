Петр Порошенко: Никогда не будет войны Беларуси против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко о невозможности войны между двумя государствами.

В свою очередь Лукашенко заверил, что белорусские власти намерены и в дальнейшем способствовать мирному урегулированию на Украине, сообщает РБК.

Лидеры стран проводят встречу, посвященную очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

«Никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустят миролюбивый народ Беларуси и ее опытный и достопочтенный президент Лукашенко», — заявил Порошенко.

«Будьте уверены, что белорусы были и будут всегда надежными друзьями», — сказал Лукашенко.