Петр Порошенко: Никогда не будет войны Беларуси против Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко о невозможности войны между двумя государствами.
В свою очередь Лукашенко заверил, что белорусские власти намерены и в дальнейшем способствовать мирному урегулированию на Украине, сообщает РБК.
Лидеры стран проводят встречу, посвященную очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
«Никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустят миролюбивый народ Беларуси и ее опытный и достопочтенный президент Лукашенко», — заявил Порошенко.
«Будьте уверены, что белорусы были и будут всегда надежными друзьями», — сказал Лукашенко.
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