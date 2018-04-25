Петр Порошенко назвал ВСУ восьмой по силе армией в Европе
Президент Украины Петр Порошенко назвал ВСУ одной из сильнейших армий в Европе.
«По версии Global Firepower, украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО», — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее он также назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе. Согласно данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе.
Потери в украинской армии он объяснил болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя, сообщает «РИА Новости».
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