Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» местью РФ Украине
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия строит газопровод «Северный поток-2» для того, чтобы навредить его стране.
По мнению украинского лидера, Москва таким образом мстит Киеву за решение стокгольмского суда по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Порошенко пояснил, что реализация и запуск Россией данного проекта лишит Украину двух миллиардов долларов, которые она зарабатывает на транзите топлива, сообщает «Экономика сегодня».
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