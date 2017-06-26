Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» местью РФ Украине

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия строит газопровод «Северный поток-2» для того, чтобы навредить его стране.

По мнению украинского лидера, Москва таким образом мстит Киеву за решение стокгольмского суда по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Порошенко пояснил, что реализация и запуск Россией данного проекта лишит Украину двух миллиардов долларов, которые она зарабатывает на транзите топлива, сообщает «Экономика сегодня».