Петр Порошенко намерен лишить крымчан украинского гражданства
Жители Крыма, получившие российские паспорта, могут автоматически лишиться украинского гражданства.
С такой инициативой выступил президент Украины Петр Порошенко. Он предложил дополнить соответствующим положением закон «О гражданстве Украины».
Законопроект опубликован на сайте украинского парламента под грифом «неотложный». Это означает, что на голосование он может быть вынесен в самое ближайшее время, сообщает ТАСС.
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