Петр Порошенко может покинуть пост президента Украины
Украинские СМИ распространили информацию о том, что Петр Порошенко может покинуть свой пост президента Украины, сообщает «РЕН-ТВ».
Публикации в СМИ также подтвердил бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Он отметил, что Порошенко уйдет со своего поста весной.
У политика возникли проблемы со здоровьем. В частности, Порошенко страдает диабетом. В качестве преемника президента называется генпрокурор Украины Юрий Луценко.
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