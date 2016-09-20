Петр Порошенко может покинуть пост президента Украины

Украинские СМИ распространили информацию о том, что Петр Порошенко может покинуть свой пост президента Украины, сообщает «РЕН-ТВ».

Публикации в СМИ также подтвердил бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Он отметил, что Порошенко уйдет со своего поста весной.

У политика возникли проблемы со здоровьем. В частности, Порошенко страдает диабетом. В качестве преемника президента называется генпрокурор Украины Юрий Луценко.