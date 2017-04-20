Петр Порошенко: В Донбассе идет война против моей страны

Президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу объявил о настоящей войне, происходящей на территории Донбасса, агрессором в которой является Россия.

«Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это горячая российская агрессия против моей страны. Разве это замороженный конфликт? Это настоящая горячая война», - заявил он.

Президент Украины рассказал, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня. А также, что в результате военного конфликта с начала 2017 года в Донбассе погибли 69 украинских военных и более 420 получили ранения.

Порошенко назвал антироссийские санкции «механизмом, чтобы держать Путина за столом переговоров». По мнению украинского президента, российский лидер «платит высокую цену» за санкции, отмечает РБК.

Также он объявил Россию противником других государств Европы, заявив, что Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу и объединенную Великобританию. Она стремится к разъединению и провоцированию конфликтов.

19 апреля Петр Порошенко сравнил действия Кремля с крокодилом, процитировав высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.