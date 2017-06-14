Петр Порошенко добился встречи с Дональдом Трампом

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе встретится в Вашингтоне с главой США Дональдом Трампом, сообщил источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника «Интерфакса», достигнута договоренность о встрече с Дональдом Трампом, которая состоится19 или 20 июня.

Ранее Порошенко несколько раз общался с Трампом по телефону, также встречался с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.