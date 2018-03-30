Петр Порошенко в 2017 году заработал 615 тысяч долларов
Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году заработал 615 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
Согласно декларации о доходах, 336 тысяч гривен составляет годовая заработная плата, которую
Порошенко в полном объеме перечисляет на благотворительные цели.
Еще 15,7 миллионов гривен - проценты по депозитам. При этом банковские вклады президента за год уменьшились на 430 тысяч долларов.
Кроме того, 7,5 миллиона долларов были потрачены на благотворительность и поддержку украинской армии.
Петр Порошенко является владельцем домов и квартир в Киеве, Виннице и Одессе, а также имеет произведения искусства, сообщает ТАСС.
Следующая новость Найдена связь между пранкером Вольновым и детским порно
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии