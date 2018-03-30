Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году заработал 615 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

Согласно декларации о доходах, 336 тысяч гривен составляет годовая заработная плата, которую

Порошенко в полном объеме перечисляет на благотворительные цели.

Еще 15,7 миллионов гривен - проценты по депозитам. При этом банковские вклады президента за год уменьшились на 430 тысяч долларов.

Кроме того, 7,5 миллиона долларов были потрачены на благотворительность и поддержку украинской армии.

Петр Порошенко является владельцем домов и квартир в Киеве, Виннице и Одессе, а также имеет произведения искусства, сообщает ТАСС.