Петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства поддержало 30 тыс россиян

Созданная на портале change.org петиция с требованием лишить российского гражданства светскую журналистку Божену Рынску за высказывания о катастрофе Ту-154 в Сочи подписало уже более 30 тысяч пользователей интернета.

Ранее Рынска заявила в фейсбуке, что рада гибели журналистов телеканала НТВ и жалеет лишь о том, что все пассажиры потерпевшего крушение Ту-154 не были представителями этого канала, - сообщает RT.

Конфликт между журналисткой и телеканалом произошел в 2014 году. Рынска избила корреспондента, пытавшегося взять у нее интервью, и повредила камеру, за что суд приговорил ее к году исправительных работ.

Высказывания Рынски вызвали возмущение общественности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные слова «абсолютным безумием».

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Места: Россия
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