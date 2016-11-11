Петицию с просьбой проголосовать за Клинтон подписали почти 2 миллиона американцев

Петиция с просьбой к коллегии выборщиков отдать свой голос за Хиллари Клинтон 19 декабря набрала уже более 1.9 миллионов голосов.

Петиция под названием «Коллегия выборщиков: Сделайте Хиллари Клинтон президентом 19 декабря» была опубликована на сайте Change.org.

Авторы обращения призывают выборщиков проигнорировать результаты выборов в штатах и проголосовать за Хиллари Клинтон, так как республиканец Дональд Трамп не годится в президенты.

- Клинтон выиграла народное голосование и должна быть президентом, — говорится в документе.

Республиканец Дональд Трамп обеспечил себе голоса 290 выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. За Хиллари Клинтон проголосовали почти 60,5 миллионов американцев, тогда как за Трампа – менее 60,1 миллионов, сообщает «РИА Новости».