Петицию об импичменте Трампа подписали 10 городов США
В США создана петиция с требованием о старте процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.
Как уточняется в материале RT, петицию уже подписали власти десяти американских городов, которые призывают Конгресс США расследовать связи президента Трампа с Москвой.
Больше всего городов, выступающих за импичмент, расположены в штате Массачусетс, сообщает агентство Nation news.
В феврале газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники в дипломатических кругах утверждалось, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки.
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