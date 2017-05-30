Петицию об импичменте Трампа подписали 10 городов США

В США создана петиция с требованием о старте процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.

Как уточняется в материале RT, петицию уже подписали власти десяти американских городов, которые призывают Конгресс США расследовать связи президента Трампа с Москвой.

Больше всего городов, выступающих за импичмент, расположены в штате Массачусетс, сообщает агентство Nation news.

В феврале газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники в дипломатических кругах утверждалось, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки.