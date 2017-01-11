Петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ набрала более 95 тысяч голосов

Петиция против передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге набрала более 95 тысяч голосов.

Свыше двух тысяч человек поддержали инициативу с вечера 10-го по утро 11-го января, передает РИА «Новости». Накануне пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что вопрос о передаче храма РПЦ решен.

Авторы петиции считают, что передача музеев-памятников, являющихся визитными карточками города, РПЦ приведет к ограничению посещения их обычными туристами. Они опасаются, что РПЦ не сможет не только проводить масштабную реставрацию, но и просто поддерживать их в нормальном состоянии.

Кроме того, авторы инициативы считают, что церковь полностью ликвидирует образовательную и просветительскую составляющую указанных музеев.