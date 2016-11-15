Петиция за изменение системы выборов в США собрала более 450 тысяч подписей
Петицию за изменение системы выборов в США подписали уже 452 тысячи американцев, недовольных итогами прошедших в стране президентских выборов, по итогам которых новым главой США стал республиканец Дональд Трамп.
Как отмечается в материале, для того, чтобы власти рассмотрели петицию, составленную Майклом Баером, ее должны подписать 475 тысяч человек.
По мнению автора петиции, коллегия выборщиков проявила свою бесполезность. Избиратели, проживающие в «красных» или «синих» штатах, не имеют прав, потому что их голоса ничего не значат. Баер считает, что в случае отказа от Коллегии выборщиков, «колеблющиеся» штаты не будут притягивать к себе все внимание. Об этом сообщает «ТВЦ».
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