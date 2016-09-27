Петергоф остается самым посещаемым музеем в стране
Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая заявила, что в 2016 году уже посетили порядка 5 миллионов человек.
- Сезон был трудным, в последние годы качественно меняется туристический поток, в сторону количества. На конец сентября мы подошли к цифре 5 миллионов посетителей. В этом году держим статус самого посещаемого музея страны, - цитирует ее «Интерфакс».
В текущем году «Петергоф» организовал около 40 выставок, а также провел два крупных праздника: открытие фонтанов и праздник Года кино.
В 2015 году Петербург посетили 6,5 миллионов человек.
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