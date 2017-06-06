Петербуржца ограбили в Москве фальшивые полицейские

Житель Петербурга стал жертвой ограбления в Москве. Двое неизвестных, одетых в полицейскую форму, отобрали у него семь миллионов рублей.

О произошедшем правоохранителям рассказал сам потерпевший. По его словам, он попросил указанную сумму в долг у своего знакомого, живущего в Подмосковье.

Передача средств происходила в ресторане. Когда петербуржец вышел на улицу, его остановил человек в форме сотрудника полиции и потребовал сесть в его автомобиль. По словам лжеполицейского, мужчина якобы походил на объявленного в розыск преступника.

В автомобиле оказался еще один злоумышленник, который после непродолжительной поездки пригрозил мужчине оружием и заставил выйти из машины, но уже без сумки с деньгами.

Полиция приступила к расследованию происшествия. В настоящее время устанавливаются все его обстоятельства, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на АГН «Москва».