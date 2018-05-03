Петербуржца наказали за флаг на демонстрации

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал местного активиста за то, что он пришел на первомайскую демонстрацию с британским флагом.

Суд счел его действия нарушением порядка организации либо проведения демонстрации (ст.20.2 КоАП) и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Кроме того, активист должен будет заплатить еще одну тысячу рублей за неповиновение сотруднику полиции, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на местные СМИ.