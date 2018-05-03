Петербуржца наказали за флаг на демонстрации
В Санкт-Петербурге суд оштрафовал местного активиста за то, что он пришел на первомайскую демонстрацию с британским флагом.
Суд счел его действия нарушением порядка организации либо проведения демонстрации (ст.20.2 КоАП) и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.
Кроме того, активист должен будет заплатить еще одну тысячу рублей за неповиновение сотруднику полиции, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на местные СМИ.
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