Петербуржец дошел пешком до Владивостока за два года
Сергей Щеулин из Санкт-Петербурга, добравшийся до Владивостока после почти двухлетнего пешего пути, возвращается домой. По информации группы в социальных сетях, Сергей дошел до Дальнегорска, куда к нему и приехала мама.
"Сергей с мамой поехали в Хабаровск. Там погостят и отправятся домой", — говорится в сообщении.
Во Владивостоке люди звали Сергея к себе домой переночевать, так как денег на гостиницу или хостел у него нет, сообщает РИА Новости.
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