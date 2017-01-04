Петербуржец дошел пешком до Владивостока за два года

Сергей Щеулин из Санкт-Петербурга, добравшийся до Владивостока после почти двухлетнего пешего пути, возвращается домой. По информации группы в социальных сетях, Сергей дошел до Дальнегорска, куда к нему и приехала мама.

"Сергей с мамой поехали в Хабаровск. Там погостят и отправятся домой", — говорится в сообщении.

Во Владивостоке люди звали Сергея к себе домой переночевать, так как денег на гостиницу или хостел у него нет, сообщает РИА Новости.