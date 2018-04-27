По Петербургу прогуляются слоны
Животные-гиганты пройдут по центру Северной столице в рамках циркового парада.
Он состоится в День города - 27 мая. Колонна артистов пройдет маршем от здания цирка на берегу Фонтанки по Невскому проспекту до Михайловской улицы, а затем направится обратно, но уже через площадь Искусств и Инженерную улицу.
Парад станет завершающим мероприятием Международного фестиваля циркового искусства «На Фонтанке», сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
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