По Петербургу прогуляются слоны

Животные-гиганты пройдут по центру Северной столице в рамках циркового парада.

Он состоится в День города - 27 мая. Колонна артистов пройдет маршем от здания цирка на берегу Фонтанки по Невскому проспекту до Михайловской улицы, а затем направится обратно, но уже через площадь Искусств и Инженерную улицу.

Парад станет завершающим мероприятием Международного фестиваля циркового искусства «На Фонтанке», сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».