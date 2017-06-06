В петербургском метро расширяют границы «умного» видеонаблюдения
Три станции метро Санкт-Петербурга оснастят системой «умного» видеонаблюдения.
Оборудование предполагается установить на «Горьковской», Лесной» и Петроградской». В настоящее время метрополитен ищет подрядчика.
Реализация проекта обойдется в 141 миллион рублей. Предполагается, что система будет смонтирована к концу осени, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Отмечается, что сейчас интеллектуальное видеонаблюдение охватывает 23 станции метро. Система распознавания лиц устанавливалась в 2010-2015 годах, на что было потрачено более двух миллиардов рублей из госбюджета. Однако высокой эффективности она не продемонстрировала, поэтому служба безопасности переключилась с поиска подозрительных лиц на бесхозные предметы.
Следующая новость Посетителям московского планетария предлагаю выиграть метеорит
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии