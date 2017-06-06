В петербургском метро расширяют границы «умного» видеонаблюдения

Три станции метро Санкт-Петербурга оснастят системой «умного» видеонаблюдения.

Оборудование предполагается установить на «Горьковской», Лесной» и Петроградской». В настоящее время метрополитен ищет подрядчика.

Реализация проекта обойдется в 141 миллион рублей. Предполагается, что система будет смонтирована к концу осени, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Отмечается, что сейчас интеллектуальное видеонаблюдение охватывает 23 станции метро. Система распознавания лиц устанавливалась в 2010-2015 годах, на что было потрачено более двух миллиардов рублей из госбюджета. Однако высокой эффективности она не продемонстрировала, поэтому служба безопасности переключилась с поиска подозрительных лиц на бесхозные предметы.