У петербургского «Зенита» появится еще один стадион

Власти Санкт-Петербурга выделили футбольному клубу «Зенит» землю под строительство еще одного стадиона.

Первый заместитель председателя городского комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев рассказал РБК, что площадь участка составляет 25 га.

Клуб хочет построит круглогодичный стадион, вместимостью в 20 тысяч мест, а также футбольный и баскетбольный манежи. Данный проект «Зенит будет реализовывать исключительно своими силами, подчеркнул собеседник издания. Средства из бюджета города на него выделяться не будут.

Издание отмечает, что в клубе данную информацию комментировать отказались.

В настоящее время в Петербурге заканчивается строительство стадиона «Зенит-Арена», растянувшееся на 10 лет. На его возведение потрачено свыше 40 миллиардов рублей, что делает стадион одним из самых дорогих спортивных сооружений.

Новости по теме
Теги:
События: футбол, спорт
Следующая новость МИД РФ прокомментировал ратификацию соглашения об ассоциации ЕС и Украины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО