У петербургского «Зенита» появится еще один стадион

Власти Санкт-Петербурга выделили футбольному клубу «Зенит» землю под строительство еще одного стадиона.

Первый заместитель председателя городского комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев рассказал РБК, что площадь участка составляет 25 га.

Клуб хочет построит круглогодичный стадион, вместимостью в 20 тысяч мест, а также футбольный и баскетбольный манежи. Данный проект «Зенит будет реализовывать исключительно своими силами, подчеркнул собеседник издания. Средства из бюджета города на него выделяться не будут.

Издание отмечает, что в клубе данную информацию комментировать отказались.

В настоящее время в Петербурге заканчивается строительство стадиона «Зенит-Арена», растянувшееся на 10 лет. На его возведение потрачено свыше 40 миллиардов рублей, что делает стадион одним из самых дорогих спортивных сооружений.