Петербургское метро будет работать в новогоднюю ночь
Петербургское метро в новогоднюю ночь будет работать с часа ночи до пяти утра.
Как отмечается в сообщении портала «Санкт-Петербург.ру», далее метрополитен будет работать в обычном режиме.
Ранее жители Северной столицы могли также воспользоваться услугами метро в ночное время во время празднования Пасхи и майских праздников с 30 апреля по 2 мая и с 9 на 10 мая, а также в День города с 27 на 28 мая.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 2018 года московское метро будет в отдельные дни работать в круглосуточном режиме. Впервые это произойдет в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года. Кроме того, в следующем году столичное метро будет круглые сутки работать на День города.
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