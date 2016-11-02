Петербургское метро будет работать в новогоднюю ночь

Петербургское метро в новогоднюю ночь будет работать с часа ночи до пяти утра.

Как отмечается в сообщении портала «Санкт-Петербург.ру», далее метрополитен будет работать в обычном режиме.

Ранее жители Северной столицы могли также воспользоваться услугами метро в ночное время во время празднования Пасхи и майских праздников с 30 апреля по 2 мая и с 9 на 10 мая, а также в День города с 27 на 28 мая.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 2018 года московское метро будет в отдельные дни работать в круглосуточном режиме. Впервые это произойдет в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года. Кроме того, в следующем году столичное метро будет круглые сутки работать на День города.